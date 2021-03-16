وزير الخارجية البريطاني: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، وينبغي على البريطانيين أن يستمروا في أخذه بثقة.

وأصر وزير الخارجية على أن العلماء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في وكالة الأدوية الأوروبية، يتفقون على أن اللقاح آمن، متابعًا: الدول المختلفة لديها مناهج مختلفة ولكن يمكنني أن أخبرك بوضوح أن المنظم البريطاني والهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يقولون جميعًا إن لقاح AstraZeneca أسترازينيكا آمن ويجب على الناس الاستمرار في تناوله.

نتائج لقاح أسترازينيكا واضحة في انخفاض عدد الإصابات

وفي الإطار نفسه، كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، داعيًا البريطانيين إلى الاستمرار في تلقي جرعات اللقاح.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم ناجح وقلل بالفعل أعداد الإصابات والوفيات أيضًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع: لقد أوضحنا أنه آمن وفعال، وعندما يطلب من الناس التقدم لأخذه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة، مضيفًا: لقد بدأنا نرى نتائج برنامج اللقاح حيث بدأنا نرى تراجعًا في حالات الإصابة والوفاة والاستشفاء بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

الجرعة الثانية من اللقاح

وكانت دراسة حديثة أكدت أن إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعد مرور 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى حققت فاعلية أكبر من إعطائها بعد 6 أسابيع كما هو معتاد.

وأثبتت الدراسة التي أجريت في بريطانيا أن أخذ جرعة واحدة من اللقاح أنتجت حماية شاملة ضد العدوى بنسبة 76% وارتفعت الفاعلية إلى 82.4 % بعد أخذ الجرعة الثانية عقب 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى، وكانت نسبة الفاعلية بعد 12 أسبوعًا أفضل من 6 أسابيع والتي منحت فاعلية بنسبة 55%.

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