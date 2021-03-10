وزير الخارجية الروسي: استهداف المنشآت النفطية السعودية يهدد أمن الطاقة العالمي

المواطن - الرياض

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رفض روسيا للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في المملكة، مشددًا على أن الاعتداء على المنشآت النفطية يُعد استهدافاً لأمن الطاقة العالمي.

وأثنى لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود على مستوى التعاون المشترك مع السعودية في كافة المجالات، مضيفًا أن هناك اهتماماً مشتركاً لمواجهة جائحة كورونا ويتم التنسيق الدائم مع المملكة بهذا الشأن.

العلاقات السعودية الروسية قوية

وقال لافروف: “ناقشنا القضايا المحلية ونسعى لإقامة قنوات اتصال دائمة مع دول المنطقة”، وأضاف: “علاقتنا مع السعودية متجذرة في مختلف المجالات، وسيتم تطويرها، والتبادل التجاري مع السعودية وصل إلى 1,7 مليار دولار”.

وعلى المستوى الإقليمي أعرب لافروف عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وقال: “نُجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي في اليمن”، وشدد على ضرورة ألا ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللاعودة.

وزير الخارجية يشدد على محاربة الإرهاب

بدوره أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية تستهدف أمن الطاقة العالمي الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان.

وقال إن المملكة تجدد التزامها بمكافحة التطرف والإرهاب وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وطالب الأمير فيصل بن فرحان بوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الإرهابية الانقلابية في اليمن باعتبار أن ذلك بداية حل الأزمة اليمنية.

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