وزير الخارجية اليمني يطالب بإلزام الحوثيين بوقف العبث بقضية خزان صافر

المواطن - واس

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شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، على ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء حربها العبثية.

وأشار الوزير اليمني خلال اتصاله مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، إلى الدور السلبي للنظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم ميليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا لإطالة أمد الحرب.

دعم جهود المبعوث الأممي الخاص

وجرى خلال الاتصال، مناقشة التطورات السياسية المتصلة بالملف اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد الوزير، أهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفتثس لتحقيق سلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

أزمة خزان صافر في اليمن

وحول خزان صافر، قال وزير الخارجية اليمني إن وضع الخزان والمخاطر التي يشكلها على الأمن البيئي والوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن والمنطقة يستدعي إلزام ميليشيا الحوثي بوقف العبث والتلاعب بهذه القضية والسماح للفريق الفني الأممي ودون تأخير بإنجاز مهمته لتقييم وضع الخزان وتفريغه من النفط وتجنيب المنطقة خطر كارثة محتملة.

وأكد السفير البريطاني من جانبه، استمرار بلاده في بذل الجهود والمساعي للمساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في البلاد، مجدداً دعمها لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

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