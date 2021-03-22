وزير الخارجية: مبادرة حل الأزمة اليمنية فرصة حقيقية لكافة الأطراف

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن مبادرة حل الأزمة اليمنية تتناول خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب اليمني، وإيقاف إطلاق نار شامل لوقف نزيف الدم، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الاثنين: أن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمرارًا لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن وشعبه الكريم، والمشاركة بايجابية لإحراز تقدم حقيقي ينهي الأزمة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر اليوم، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

وأردف: إيران السبب الرئيس في التصعيد باليمن عبر دعمها المستمر للحوثيين”.

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