وزير الخارجية: وقف تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين بداية حل الأزمة اليمنية

المواطن - الرياض

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية تستهدف أمن الطاقة العالمي الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي إن المملكة تجدد التزامها بمكافحة التطرف والإرهاب وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وطالب الأمير فيصل بن فرحان بوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الإرهابية الانقلابية في اليمن باعتبار أن ذلك بداية حل الأزمة اليمنية.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين.

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