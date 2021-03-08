وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة القطرية الدوحة.



وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أركان الداود.

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