وزير الداخلية : برنامج شريك يعزز تمكين القطاعين الخاص والعام

المواطن- الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعزز تمكين الاقتصاد السعودي.

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون وطننا رائدًا اقتصاديًّا وتنمويًّا يتجلى في “برنامج شريك السعودية”، والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة؛ ممّا ينعكس إيجابًا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

تدشين برنامج شريك:

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن يوم أمس الثلاثاء برنامج شريك ، إيمانًا منه بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.

وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

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