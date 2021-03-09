وزير الداخلية يوجه بتكريم الجندي الوادعي ومنحه نوط الشرف

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

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وجه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتكريم الجندي مهدي بن صالح بن مهدي آل عامر الوادعي، الذي أصيب أثناء مهمة عمله في شرطة محافظة ظهران الجنوب بعسير، بمنحه نوط الشرف وصرف ثلاثة رواتب أساسية له.

إصابة الودعاني:

وكان الجندي الوادعي قد أصيب بطلق ناري في عينه أثناء تأديته عمله الرسمي في الميدان، وتم تحويله إلى مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض، ولا يزال في مواعيد مع المستشفى لمعالجة نظره واستخراج الطلق الناري.

من جهته، رفع جد المصاب الشيخ مهدي بن صالح آل عامر نائب قبيله آل عامر وآل متعبة من وادعة ووالد المصاب شكره وتقديره إلى وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، مقدمًا شكره لكل من وقف وساهم معهم في هذه الحادثة من منسوبي شرطة عسير والأهالي والمواطنين وجميع الأطباء والجهات الحكومية.

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