وزير الدفاع الأمريكي: السعودية شريك استراتيجي وعلاقتنا جيدة جدًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية جيدة جدًا، مؤكدًا على أنها شريك استراتيجي مهم في المنطقة.

وتابع في حوار مع شبكة ABC الأمريكية: علينا والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا، ويأتي ذلك التصريح ليؤكد على قول المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، في وقت سابق قائًلا: ملتزمون بدعم السعودية كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وكان قد أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، هجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية، مشددًا على أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن أمنها.

إيران ستدفع الثمن

وتابع أوستن في حوار مع برنامج هذا الأسبوع على شبكة ABC الأمريكية قائلًا: الولايات المتحدة تحث العراق على التحقيق بسرعة في الحادث الذي وقع في القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار الغربية وتحديد المسؤول.

وكان قد قال مسؤولون أمريكيون، إن الحادث يتناسب مع صورة ضربة لميليشيا مدعومة من إيران، وقال وزير الدفاع: سنضرب إذا كان هذا هو ما نعتقد أنه يتعين علينا القيام به، في وقت ومكان نختاره بأنفسنا، متابعًا: يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا، متابعًا: ردنا سيكون مدروسًا ومناسبًا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعرضت قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات عراقية وأمريكية وأخرى من التحالف الدولي، إلى عملية قصف بعدة صواريخ.

وأضاف: سوف نرد على الهجوم الصاروخي بالعراق في الوقت الذي نختاره.

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