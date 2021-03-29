وزير الرياضة: جميعنا سعداء بعودة الجماهير لملاعبنا

المواطن - محمد سمعه

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على قرار عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40%، بدءًا من مباراة السعودية وفلسطين غدًا الثلاثاء.

تعليق وزير الرياضة

وغرد عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “نسعد بعودة الجماهير للملاعب الرياضية من جديد، خالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي، على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية”.

حضور بنسبة 40% في المباريات المقبلة

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات المقبلة بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو حيث سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء السعودية وفلسطين.

وأضافت الوزارة أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وستُقام مباراة السعودية وفلسطين ، غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث ستكون مذاعة على قناة KSA Sports 1 HD.

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