وزير الرياضة للأخضر: فوز مهم وصدارة مستحقة

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الفلسطيني اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

وزير الرياضة يهنئ الأخضر:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “الحمد لله.. فوز مهم وصدارة مستحقة لصقورنا الخضر ما قصرتوا يا أبطال، ننتظركم للاستمرار.. حتى نهاية المشوار”.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بخماسية دون رد.

الأخضر يتصدر بحضور الجماهير:

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت في مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم، والتي شهدت حضور جماهيري في المدرجات بنسبة 40%، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

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