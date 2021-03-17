وزير الرياضة يُعزي أسرة سعيد ربحي رئيس نادي عكاظ السابق

المواطن - محمد سمعه

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واجب العزاء لأسرة سعيد ربحي نصار رئيس نادي عكاظ السابق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد سعيد ربحي نصار رئيس نادي عكاظ السابق رحمه الله، أسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وكان الفقيد تقدم باستقالته من رئاسة النادي في عام 2015، حيث أعلن ذلك من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه في “تويتر” بذلك الوقت.

وأكد سعيد ربحي على أنه استلم رئاسة النادي وهو مديون، مضيفًا أنه قبل تقديم استقالته غادر النادي وخزينته بها 3 ملايين و600 ألف ريال.

وخلال عهده، نجح النادي في السيطرة على درع الملاكمة لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى تحقيق بطولة الكاراتيه وألعاب القوى بالدرجة الأولى، مع تحقيق بطولة الخليج في سلاح السيف، وسيف المبارزة.

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