وزير الرياضة يُعزي عائلة الدراج رياض الشمري

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، واجب العزاء لعائلة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية اليوم السبت إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: ” ببالغ الأسى، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري، المتسابق في رالي الشرقية تويوتا الدولي، العزاء لكل المتسابقين ولأسرة الرالي، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، عن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في رالي الشرقية، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته اليوم.

شارك الخبر







شارك الخبر