وزير الشؤون الإسلامية الماليزي: العلاقات بين كوالالمبور والرياض تاريخية وتشمل جميع الأصعدة

المواطن - واس

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نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، الدكتور ذو الكفل البكري، بعمق العلاقات التي تربط بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بعمق تاريخي منذ عقود، وتشمل جميع الأصعدة، سواء الدينية منها والاقتصادية والتجارية.

العلاقات بين الرياض وكوالالمبور

وقال الدكتور البكري في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية،: “إن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين للمملكة، تؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين كوالالمبور والرياض”، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً في تبادل الزيارات على مستوى عالٍ بين البلدين.

المملكة وخدمة الإسلام والمسلمين

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الماليزي أن العلاقات بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، تقوم على التعاون المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.

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