وزير الشؤون الإسلامية: صنع في السعودية يؤكد النظرة الثاقبة لـ محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالطيف آل الشيخ، أن إطلاق برنامج صنع في السعودية يؤكد النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة المسددة للقائد الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسير ببلادنا بخطى حثيثة حتى تكون صناعتنا الوطنية تسير في طريقها نحو المكانة التي تستحقها عالمياً وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

صنع في السعودية:

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، إطلاق برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يأتي برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

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