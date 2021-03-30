وزير الصناعة يكشف كواليس لقائه بـ ولي العهد قبل توليه الوزارة

المواطن - الرياض

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن الكواليس التي سبقت صدور الأمر الملكي بفصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة، وجعله في وزارة مستقلة، وماذا دار في لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أن يصبح وزيرًا.

ما ملخص حكاية التحول الصناعي السعودي؟ وهل سنستطيع منافسة الأسعار الصينية والجودة الألمانية؟ وما قصة مبادرة #صنع_في_السعودية التي أطلقت هذا الأسبوع؟ أحدث حلقات #بودكاست_سقراط مع معالي أ. بندر الخريف @BAlkhorayef وزير @mimgov ورئيس مجلس إدارة @LCGPA_SA. الحلقة برعاية @AlRajhiBank — بودكاست سقراط (@Socrates_Pod) March 29, 2021

وقال الخريف إن الوزارة في السابق كان حجمها كبيرًا ومهامها كثيرة وأولوياتها تتقاطع مع بعضها، مضيفًا أن ملف الطاقة كبير على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، وكان العاملون في القطاع الخاص -وهو منهم- يرون أن الأفضل أن تنفصل الصناعة والثروة المعدنية في وزارة مستقلة.

رؤية المملكة 2030

وأضاف وزير الصناعة أنه وقت صدور رؤية 2030 كان سعيدًا ومتفائلًا بها؛ لأنه عاش تجربة حقيقية في الشركات التي كانت تمثل تعقيدًا من المفترض أن يُعالج؛ حيث كانت متخصصة في عدة مجالات كالنقل البحري والصناعة والسكة الحديد والتوزيع وإعادة التصدير، ومن هنا أدرك ضرورة وجود برنامج يربط القطاعات فيما بينها.

وأشار في لقائه ببرنامج “بودكاست سقراط”، إلى أنه قبل أن يتولى الوزارة، كان ضمن مجموعة قابلت ولي العهد، ووقتها سأله الأمير محمد بن سلمان عن سبب عدم نجاح المملكة في المجال الصناعي، ورد عليه بـ”أننا نجحنا لكن المشكلة تكمن أننا ننظر للصناعة في معزل عن الاقتصاد بشكل كامل، رغم أنها شكل من أشكال الاستثمار”.

الصناعة هي عمل القطاع الخاص

وأوضح أنه بيّن لولي العهد أن الصناعة هي عمل القطاع الخاص وليس الحكومة، وأن دور الحكومة يتمثل في التمكين وتوفير الظروف والبيئة الملائمة ووضع السياسات والتشريعات، وقدم له خمس مجموعات تضم جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول المناسبة، وكان الأمير محمد متحمسًا لذلك جدًا.

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