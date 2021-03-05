وزير خارجية إيران: لن نعود للتفاوض على الاتفاق النووي

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: “لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما يُعرف بالاتفاق النووي الإيراني”، وفقًا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

ووجه وزير الخارجية الإيراني، رسالته إلى المجتمع الدولي قائلًا: دعونا نتوقف عن المواقف، ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة والتي وقعنا عليها بالفعل – في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

طالب بإلغاء حق الفيتو

وتابع وزير الخارجية الإيراني: إذا لم يكن عام 2021 هو عام 2015 فلن يكون عام 1945، لذلك دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونلغي حق النقض “الفيتو”.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق النووي على إيران وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي بخطوات عملية، وفقًا لمصادر إعلامية.

مشروع قانون ينتقد إيران

وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.

شارك الخبر







شارك الخبر