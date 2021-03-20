وصف كريستيانو رونالدو لسنة 2020 بعد انتشار كورونا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على أن سنة 2020 كانت غريبة للغاية، وأثرت عليه بالسلب بسبب كمية البطولات التي فقدها اليوفي.

كريستيانو رونالدو يكشف سبب تحفظه على عام 2020

وتحدث رونالدو لـ شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قائلًا: ” لقد كانت سنة غريبة حقًا، لم يرغب أحد فيها بسبب الظروف التي مر بها الفريق ومر بها العالم بسبب كورونا، لكن اعتقد أن اليوفي فاز بالدوري الإيطالي”.

وأضاف رونالدو: ” إقامة المباريات بدون جمهور، هي أمر صعب، ولكن الثقة والمثابرة والشغف هي التي تجعلني مستمر في لعب كرة القدم حتى يومنا هذا”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو مُتبقي له عام واحد في عقده مع يوفنتوس.

لماذا يرغب اليوفي في التخلص من رونالدو ؟

وجاءت رغبة اليوفي في التخلص من رونالدو بسبب راتبه الكبير الذي يُمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على اليوفي بالفترة الحالية.

ولهذا فإن أي نادٍ قد يتردد في التعاقد مع رونالدو لعدة أسباب، أبرزها أنه سيتعين على أي نادٍ راغب في ضم النجم البرتغالي دفع ما لا يقل عن 50 مليون يورو لـ يوفنتوس قبل نهاية عقده، كما أن يوفنتوس يملك حقوق رعاية تخص اللاعب بالموسم المقبل، ولهذا فإن السيدة العجوز لن يقبل ببيعه بمقابل مادي ضعيف. ومع دفع الـ50 مليون يورو لليوفي، يجب على الفريق دفع راتب سنوي لا يقل عن 30 مليون يورو لـ كريستيانو رونالدو للتعاقد معه. ولهذا فإن أي فريق يريد ضم رونالدو عليه تجهيز ما يقرب من 110 مليون يورو لدفع الـ50 مليون لليوفي و الـ60 مليون يورو كراتب لـ رونالدو، لو رغب في ضمه موسمين، مما يعني أن عملية رحيله عن يوفنتوس قد تكون شبه مستحيلة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على الأندية اقتصاديًا بالفترة الأخيرة.

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