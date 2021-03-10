وضع مسؤولين إيرانيين في القائمة السوداء لأمريكا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء، فيما يُعد أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

اتهامات المسؤولين الأمريكيين

ووجهت الخارجية الأميركية للمسؤولين الإيرانيين اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك: التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو عقاب السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات إيران عامي 2019 و2020.

واختارت إدارة بايدن اتخاذ هذا الإجراء على الرغم من جهودها لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.

وقال بلينكن: سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، بحسب وكالة رويترز.

ما نتائج وضع المسؤولين في القائمة السوداء؟

ويمنع هذا الإجراء كل من علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

ويُذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.

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