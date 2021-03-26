وظائف إدارية شاغرة بفروع الخطوط السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق إداري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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