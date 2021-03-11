وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المالية والحسابات.

– أخصائي الميزانية التشغيلية.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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