وظائف إدارية شاغرة في شركة آركو للاستقدام

المواطن - خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات دولية.

– رئيس قسم العمليات/ موارد بشرية.

– مدير تقنية المعلومات.

– محلل أعمال تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر