وظائف إدارية شاغرة في شركة إمداد

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة العملاء.

– مشرف العمليات.

– مدير العمليات.

– موظف الاستقبال.

– مشرف ضمان الجودة.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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