وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مدير أول الأصول والمرافق/ الدواجن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة حائل.

شروط وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف متاحة للرجال من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الفنادق)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وأفادت شركة المراعي أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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