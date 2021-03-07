وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الطرح والاندماج والاستحواذ.

– أخصائي رئيسي/ دراسات لجنة الفصل.

– مدير وحدة تطوير البنية التحتية.

– أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– أخصائي المشتريات والعقود.

– أخصائي تطبيقات الأعمال.

– أخصائي حوكمة تقنية الأعمال.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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