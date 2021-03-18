وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

– أخصائي عمليات التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو إدارة أعمال، أو إدارة الموارد البشرية، أو هندسة صناعية).

– أخصائي تخطيط القوى العاملة والتنظيم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (موارد بشرية، أو إدارة أعمال، أو الهندسة الصناعية).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر