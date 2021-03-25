وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مراقبة الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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