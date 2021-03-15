وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحقيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مشرف تحقيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مدير برامج التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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