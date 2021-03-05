وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مسؤول المشتريات”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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