وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير أول/ التحليل المالي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة بوبا العربية:
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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