وظائف إدارية شاغرة لدى شركة آركو للاستقدام

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة القوى العاملة (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف سكن عمال: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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