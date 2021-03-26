وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف لوجستي (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، اللوجستيات، الهندسة الصناعية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– تنفيذي حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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