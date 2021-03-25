وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الرواتب.

– موظف الرواتب.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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