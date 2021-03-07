وظائف إدارية شاغرة لدى مختبرات البرج

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– محصل المطالبات والحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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