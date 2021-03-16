وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة الكفاح

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والأحساء.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إداري (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– محاسب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– سائق معدات ثقيلة (عدد 3 وظائف/ الأحساء): شهادة الثانوية العامة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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