وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول إدارة المواهب (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو التنظيم الصناعي، أو التطوير التنظيمي).

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس تفتيش المعدات الثابتة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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