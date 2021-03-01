وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول التكامل والإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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