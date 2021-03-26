وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي سكرتير مجلس الإدارة.

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية.

– محلل الأعمال.

– مهندس نظم المعلومات الجغرافية.

– مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين.

– قائد التنقل الكهربائي والمستقل.

– قائد إدارة مشروع.

– قائد أنظمة التنقل وتخطيط البنية التحتية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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