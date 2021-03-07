وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الرقيب التجارية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تقنية المعلومات (الخبر).

– محلل نظم (للسعوديين/ الخبر).

– منسق مشروع (الخبر).

– ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الرياض).

– منسق توصيل (للسعوديين/ الرياض).

– مساعد مدير متجر (الهفوف).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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