وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة البراك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي التسويق.

– مسؤول المشتريات.

– منسق لوجستي.

– معقب المشتريات.

– مدير السلامة.

– مهندس مراقبة التكاليف.

– مهندس تقدير.

– مشغل معدات.

التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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