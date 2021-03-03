وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة عِلم

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مطور الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات).

– مهندس أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر).

– مطور أعمال أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر