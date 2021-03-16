وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (خميس مشيط، الخرج)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
الوظـائف المتاحة:
1- أخصائي بصريات. (وظيفتان)
– حاصل على درجة البكالوريوس أو دكتوراه معادلة في البصريات.
– لا يشترط وجود خبرة.
– القدرة على تشخيص وعلاج اضطرابات العين وحالاتها.
2- استشاري – أمراض صدرية. (وظيفتان)
– حاصل على درجة الدكتوراه.
– البورد السعودي أو مؤهل عالٍ في الطب العام.
– شهادة تخصص فرعي في الأمراض المعدية من مركز معترف به.
– أربع (4) سنوات من الخبرة المتخصصة بعد التأهيل في الأمراض المعدية في المراكز المعترف بها ، والتي يجب أن تكون سنتان (2) منها على الأقل على مستوى كبار المسجلين في الأمراض المعدية (مستشفيات الفئة أ + ب).
3- استشاري – طب الأسرة. (4 وظائف)
– حاصل على درجة الدكتوراه.
– خبرة 5 سنوات في مجال ذي صلة.
رابط التقديم:
من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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