وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (خميس مشيط، الخرج)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظـائف المتاحة:

1- أخصائي بصريات. (وظيفتان)

– حاصل على درجة البكالوريوس أو دكتوراه معادلة في البصريات.

– لا يشترط وجود خبرة.

– القدرة على تشخيص وعلاج اضطرابات العين وحالاتها.

2- استشاري – أمراض صدرية. (وظيفتان)

– حاصل على درجة الدكتوراه.

– البورد السعودي أو مؤهل عالٍ في الطب العام.

– شهادة تخصص فرعي في الأمراض المعدية من مركز معترف به.

– أربع (4) سنوات من الخبرة المتخصصة بعد التأهيل في الأمراض المعدية في المراكز المعترف بها ، والتي يجب أن تكون سنتان (2) منها على الأقل على مستوى كبار المسجلين في الأمراض المعدية (مستشفيات الفئة أ + ب).

3- استشاري – طب الأسرة. (4 وظائف)

– حاصل على درجة الدكتوراه.

– خبرة 5 سنوات في مجال ذي صلة.

رابط التقديم:

من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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