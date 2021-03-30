وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

المواطن - الرياض
أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:
تفاصيل الوظائف:
1- أخصائي موارد بشرية أول:
– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- أخصائي موارد بشرية ثانٍ:
– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
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