وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

تفاصيل الوظائف:

1- أخصائي موارد بشرية أول:

– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- أخصائي موارد بشرية ثانٍ:

– درجة البكالوريوس فأعلى في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في استقطاب المواهب، والتعويضات والمزايا، وشؤون الموظفين، والعلاقات الحكومية أو أي مجالات ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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