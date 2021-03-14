وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي في 9 مدن

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (مكة المكرمة، وتبوك، والعلا، والدوادمي، وجازان، وحفر الباطن، ووادي الدواسر، وأملج، والخرج).

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني المحاسبة/ مبيعات (للسعوديين/ عدة مدن): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– مدير تطوير المنتجات (للسعوديين/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم الصحة والسلامة والأمن (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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