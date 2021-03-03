وظائف شاغرة بفروع مجموعة DHL في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة دي إتش إل العالمية “DHL”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة DHL:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الائتمان (الرياض).

– مراقب الائتمان (جدة).

– تنفيذي مراقبة الائتمان (المنطقة الشرقية).

التقديم على وظائف مجموعة دي إتش إل:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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