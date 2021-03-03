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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة بفروع مجموعة DHL في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة بفروع مجموعة DHL في 3 مدن

2021/03/03
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بفروع مجموعة DHL في 3 مدن وظائف مجموعة DHL
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة دي إتش إل العالمية “DHL”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة DHL:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الائتمان (الرياض).

– مراقب الائتمان (جدة).

– تنفيذي مراقبة الائتمان (المنطقة الشرقية).

التقديم على وظائف مجموعة دي إتش إل:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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