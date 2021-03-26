وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ الطب العام وطب الأورام (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب الأطفال العام (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ عيادات التشريفات (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

– كبير تقنيين التخدير (الرياض).

– مساعد مختبرات (الرياض).

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (الرياض).

– كاتب جناح (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– أخصائي مختبر (جدة).

– ممرض أول (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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