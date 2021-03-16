وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل أول خدمات المطار.

– مشرف مناوب خدمات المطار.

– وكيل خدمات المطار.

– مسؤول مناوب خدمات المطار.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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