وظائف شاغرة لدى الشايع للتجارة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة مجموعة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من جدة، والشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات (جدة).

– استشاري مبيعات (للسعوديين/ جدة).

– فني الصيانة (الشرقية).

– استشاري مبيعات صالة العرض (للسعوديين/ جدة).

– استشاري مبيعات (للسعوديين/ الرياض).

– مدير مشروع (جدة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر