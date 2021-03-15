وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق استثمارات صناعية.

– مفتش هندسي.

– منسق مراقبة مشاريع.

– منسق خدمات صناعية.

– رجل إطفاء.

– منسق استثمارات.

– رجل أمن.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بجازان:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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