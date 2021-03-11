وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

– محلل أول المشاريع الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو الاقتصاد، أو الإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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